visite Enceinte Philippe Auguste en Rive Gauche pont de la tournelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

visite Enceinte Philippe Auguste en Rive Gauche pont de la tournelle, 6 octobre 2020 14:00, Paris. 6 – 25 octobre 2020 Sur place 13 euros https://www.lesparisdld.com/2020/09/nouvelle-visite-guidee-enceinte.html visite sur le parcours de l’enceinte de Philippe Auguste en Rive Gauche. Le parcours débute aux Tournelles, se poursuit sur la montagne Sainte-Geneviève et se terminera au pont des Arts. Paradoxalement, de toutes les enceintes de Paris, celle de Philippe Auguste (1190-1211) nous a laissé le plus de vestiges visibles. Elle nous donne les dimensions de la ville médiévale. Pour ce premier parcours, nous suivrons son pourtour le long des rues en Rive Gauche à la recherche de sa présence (2.5km). Nous verrons les raisons de sa construction, ses caractéristiques, son histoire et son destin. Le parcours débute aux Tournelles, se poursuit sur la montagne Sainte-Geneviève et se terminera au pont des Arts. pont de la tournelle 17 quai de la tournelle 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris mardi 6 octobre 2020 – 14h00 à 17h00

dimanche 11 octobre 2020 – 14h00 à 17h00

mardi 13 octobre 2020 – 14h00 à 17h00

dimanche 18 octobre 2020 – 14h00 à 17h00

dimanche 25 octobre 2020 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu pont de la tournelle Adresse 17 quai de la tournelle Ville Paris lieuville pont de la tournelle Paris Departement Paris

pont de la tournelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

visite Enceinte Philippe Auguste en Rive Gauche pont de la tournelle 2020-10-06 was last modified: by visite Enceinte Philippe Auguste en Rive Gauche pont de la tournelle pont de la tournelle 6 octobre 2020 14:00 Paris pont de la tournelle Paris

Paris Paris