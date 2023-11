Hoorsees + Support band POINT EPHEMERE, 7 mars 2024, PARIS.

Hoorsees + Support band POINT EPHEMERE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00 (2024-03-07 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Azimuth Productions (752089) présente ce concert. HOORSEES+ Support band A l’occasion de la sortie de leur nouvel album, Hoorsees sera en release party au Point Ephémère le 7 mars 2024 ! Une parfaite occasion de découvrir leur nouvelle orientation musicale en live ! En deux albums, le quartet parisien Hoorsees s’est construit une solide réputation de faiseur de mélodies pop imparables auprès du public français ainsi qu’américain, par l’intermédiaire du label new- yorkais Kanine Records (Grizzly Bear, Chairlift, The Pain of Being Pure at Heart …). Sur leur troisième album à paraître en 2024, le groupe explore pour la première fois des sonorités plus électroniques, résultat d’une influence inédite jusqu’ici chez eux : la «French Touch» des années 2000. Ce changement d’esthétique s’accompagne également de l’arrivée de la bassiste Zoé Gilbert Johannsen au chant, dont l’intonation détachée contraste avec le chant plus incarné et expressif d’Alex Delamard. Les voix s’alternent, dialoguent et se croisent tout au long du disque, apportant un relief nouveau aux compositions du groupe. HOORSEES HOORSEES

Votre billet est ici

POINT EPHEMERE PARIS 200 QUAI DE VALMY Paris

16.0

EUR16.0.

