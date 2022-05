Portes ouvertes d’Anvers aux Abbesses Point accueil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Portes ouvertes d’Anvers aux Abbesses Point accueil, 6 novembre 2020 18:00, Paris. 6 – 8 novembre 2020 Sur place Entrée libre http://www.anversauxabbesses.fr 90 artistes plasticiens exposent à Montmartre dans leurs ateliers Les Portes Ouvertes d’ateliers d’artistes d’Anvers aux Abbesses constituent une rencontre unique entre les artistes et le public. Pour l’occasion, 90 peintres, sculpteurs,photographes, céramistes ou graveurs accueilleront le public dans leurs ateliers répartis entre les 9e et 18e arrondissements de Paris. Un périmètre qui s’élargit cette année permettant de découvrir de nouveaux talents et d’autres lieux.

« La rencontre entre les artistes et le public est essentielle. Le besoin d’échanges, tout au long de ces trois journées, est encore plus précieux en cette année trop virtuelle” explique Frédéric Ardiet, Président de l’Association « Anvers aux Abbesses ».

L’artiste est un témoin de son époque. Le monde qui l’entoure agit comme un révélateur sur sa créativité. LE SECRET D’UNE BALADE REUSSIE

Pour repérer les ateliers ouverts à la visite, il suffit de suivre les kakémonos rouges et de se munir de l’affiche-plan (remise gratuitement dans les ateliers ou téléchargeable sur le site de

l’association). Chacun organise sa visite comme il l’entend. LES EMILES, UN DEFI RESERVE AUX ARTISTES ET PARTAGE AVEC LE PUBLIC

Aussi incontournables que les Portes Ouvertes, les Emiles consistent en la création d’oeuvres de petits formats. Ils ouvrent sur un « concours » pour les artistes. Pour marquer cette 25e édition, quatre Prix

(au lieu de deux habituellement) seront décernés. Les 3 premiers seront remis par un jury d’experts qui se réunit un peu avant l’événement. Le 4e est déterminé par le vote du public pendant les Portes

Ouvertes. Le lauréat du 1er Prix reçoit une dotation, bénéficie d’une exposition personnelle offerte par l’association et l’oeuvre primée est ajoutée au fonds artistique de l’association lequel a pour objectif d’être exposé.

Le lauréat de l’année précédente choisit le format de l’année suivante. Le photographe, Jean-Luc Debève, Emile 2019, propose pour 2020, un format 18 X 24cm. Ces petits formats seront à découvrir ainsi que les 24 autres Emiles au 33, avenue Trudaine etvendus au public 100€. Vendredi 18h à 21h

Samedi et dimanche 11h à 20h Exposition des Emiles primés de 2000 à 2019 : Galerie 3 F – 58, rue des Trois Frères 75018 Paris

Affiche-plan dans chaque atelier et téléchargeable sur le site Point accueil 33 avenue Trudaine 75009 75009 Paris Paris 9e Arrondissement Paris vendredi 6 novembre 2020 – 18h00 à 20h00

samedi 7 novembre 2020 – 11h00 à 20h00

dimanche 8 novembre 2020 – 11h00 à 20h00

