Paris Podcast Festival La Gaîté lyrique, 14 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 au 17 octobre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 22h

gratuit

Le festival du podcast natif français et francophone est de retour du 14 au 17 octobre 2021 à la Gaîté Lyrique !

Cette année le festival souhaite interroger la place du podcast dans un débat public de plus en plus polarisé. Entre récits de l’intime et ouverture au monde : comment imaginer nos nouveaux terrains d’entente ?

Avec plus de 70 évènements et 250 intervenant·e·s, ce seront 4 jours de festivités à La Gaîté Lyrique !

Un week-end de découvertes intenses, d’écoutes en avant-première, de rencontres éblouissantes, d’expériences inédites et toujours : le Marché du podcast destiné aux professionnel·le·s, des ateliers, des masterclass, des débats … au sein d’une programmation foisonnante et éclectique !

Le Paris Podcast Festival demeure gratuit et en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Néanmoins, suite à de fortes affluences les années précédentes, nous mettons en place la possibilité d’acheter des coupe-files d’une valeur de 5€ par séance. Ils permettent de garantir une place à la session, jusqu’à 5 min avant le début de la séance.

Restauration & bar

Une proposition de restauration et de bar sera disponible sur place pendant le festival.

Pass sanitaire et port du masque

Conformément aux directives gouvernementales, et pour garantir votre sécurité, la présentation du pass sanitaire est obligatoire pour les adultes afin d’accéder à la Gaîté Lyrique. Pass sanitaire valabe : flashcode dans l’application TousAntiCovid ou imprimé; tout autre document ne sera pas accepté. Pour obtenir votre Pass sanitaire, consultez les informations sur cette page. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de la Gaîté Lyrique, pour toute personne à partir de 11 ans.

Événements -> Festival / Cycle

La Gaîté lyrique 3bis rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (155m) 3, 11 : Arts et Métiers (244m)



Contact : https://www.parispodcastfestival.com/ https://www.facebook.com/PodcastParis/

Événements -> Festival / Cycle Insolite

Date complète :

2021-10-14T11:00:00+02:00_2021-10-14T22:00:00+02:00;2021-10-15T11:00:00+02:00_2021-10-15T22:00:00+02:00;2021-10-16T11:00:00+02:00_2021-10-16T22:00:00+02:00;2021-10-17T11:00:00+02:00_2021-10-17T22:00:00+02:00

DR