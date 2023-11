La Fontaine en Fables et en Notes – Théâtre de Poche Montparnasse, Paris POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE, 13 novembre 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 19:00. Tarif : 35.2 euros.

Le Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. LA FONTAINE EN FABLES ET EN NOTESUn spectacle conçu et interprété par Brigitte Fossey et Danielle Laval au pianoInformations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises. Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasse Tél 01 45 44 50 21 La Fontaine en Fables et en Notes

POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE PARIS 75, bd du Montparnasse 75006

35.2

EUR35.2.

