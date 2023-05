Mozart, Mon Amour – Théâtre de Poche, Paris POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE, 1 mai 2023, PARIS.

Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente MOZART, MON AMOUREcrit et mis Christophe BarbierPauline Courtin, sopranoVadim Sher, pianisteet Christophe Barbier, comédienConvaincre le Conseil impérial d’Autriche de restaurer la gloire de Mozart, treize ans après sa mort : telle est la mission du diplomate Von Nissen, grand admirateur du compositeur. Constanze, veuve de Wolfgang, accompagnée au piano par un élève du maître, vient soutenir cette plaidoirie de sa voix de soprane. Pour défendre le génie de Mozart, rien de mieux que sa propre musique. Le verdict est au public ! Informations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour MontparnasseTél 01 45 44 50 21 Mozart, Mon Amour Mozart, Mon Amour

