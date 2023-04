Maupassant, Octave et Moi – Théâtre de Poche Montparnasse, Paris POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE, 4 avril 2023, PARIS.

Théâtre de Poche-Montparnasse (2-1087216) présente ce spectacle. MAUPASSANT, OCTAVE ET MOID’après Guy de MaupassantAdaptation et écriture Sylvie BlotnikasMise en scène et interprétation Sylvie Blotnikas et Julien RochefortLumières Ydir AcefProduction La Petite CompagniePartenaire et diffusion Acte 2Durée 1h15Juillet 1894. Un an après la mort de Guy de Maupassant, une illustre comédienne et un acteur inconnu interprètent lors d’une soirée hommage à l’écrivainquatre de ses nouvelles. Tout en se découvrant l’un l’autre,ils raniment l’une des plumes les plus vives de l’époque.Son ambivalente vision du monde s’incarne à travers une galerie de portraits saisissants, entre tendresse et cruauté, humour et mélancolie.Informations pratiques : Pas accessible en fauteuil roulant. Il n’y a pas de vestiaire et le théâtre n’accepte pas les gros sacs et les valises.Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour MontparnasseTél 01 45 44 50 21 Maupassant, Octave et Moi (adaptation Sylvie Blotnikas) Maupassant, Octave et Moi (adaptation Sylvie Blotnikas)

POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE PARIS 75, bd du Montparnasse Paris

