Paris Plages au Parc Rives de Seine Parc Rives de Seine Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Métamorphosé en véritable cité balnéaire du 8 juillet au 3 septembre, le Parc Rives de Seine invite au farniente sur des transats et propose de nombreuses activités gratuites qui raviront petits et grands.

Dès le 8 juillet, la programmation fait la part belle aux activités culturelles et sportives… gratuites ! Expositions, cours de sports, ludothèque, bibliothèque hors les murs, entre autres ! Et si vous préférez reposer vos neurones et vos muscles, rassurez-vous, le sable, les transats et les parasols seront aussi au rendez-vous !

