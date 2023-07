Paris Plages à « Paris Rendez-Vous » Paris Rendez-Vous Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cet été, la boutique de l’Hôtel de Ville Paris Rendez-Vous » propose un îlot de fraîcheur dans son espace évènementiel, ouvert gratuitement tout au long de l’été. Une exposition rétrospective des affiches de Paris Plages est également proposée, avec la possibilité d’acheter en souvenir une carte postale et l’affiche de Paris Plages 2023.

Îlot de fraicheur

Paris Rendez-Vous se transforme en îlot de fraîcheur cet été

pour offrir un lieu d’accueil et/ou de halte climatisé avec une fontaine

à eau accessible tous les jours de 10 h à 19 h, sauf le dimanche. La

boutique de l’Hôtel de Ville met aussi gracieusement à disposition des livres

et des jeux pour occuper les enfants le temps de se rafraîchir en cas de

fortes chaleurs.

Pour

connaître l’ensemble des îlots de fraîcheur accessibles cet été à Paris, cliquez ici

Rétrospective des affiches Paris Plages

Paris Rendez-Vous met à l’honneur Paris Plages en proposant

une rétrospective de ses affiches. Cette exposition offre un plongeon dans les

différentes ambiances estivales de Paris Plages de 2002 à ce jour, à travers

des illustrations traduisant l’évolution de l’événement au fil des ans.

Cartes et affiches de Paris Plages 2023

Pour la première fois cette année, la boutique propose à la

vente une carte postale et l’affiche 2023 de Paris Plages. De quoi garder un

joli souvenir de son été à Paris !

Paris Rendez-Vous, un lieu hybride

Paris Rendez-Vous est

un espace hybride et unique ! Le lieu, aménagé en un espace convivial,

lumineux et design, est une boutique proposant à la vente des produits

exclusifs pour les amoureux de Paris mais aussi un espace d’exposition, de

rencontres et d’ateliers.



Paris

Rendez-Vous valorise le savoir-faire local avec les créations labellisées

« Fabriqué à Paris », les produits de la marque Ville de Paris ou

Nuit Blanche et des articles innovants de start-up parisiennes. La Ville de

Paris est en effet la première collectivité en France à s’être engagée dans la

démarche d’une stratégie de produits dérivés sous licence.

La

marque Ville de Paris est une marque qui porte de nombreuses valeurs. Pour les

Parisiens et les visiteurs, Paris, c’est la capitale de la gastronomie

française, de la mode, de l’innovation, de la culture, du romantisme et cela

peut se transcrire dans des produits recherchés et de qualité.

La

boutique propose ainsi des produits qui tournent autour de l’art de vivre

parisien, avec les produits de faïencerie ou d’épicerie fine : thés ou

tisanes bio aux packagings colorés sous l’appellation de lieux emblématiques de

la ville ; papeterie avec d’élégants cahiers aux couleurs de nos célèbres

monuments, Paris nature avec des accessoires de vélo dans la mouvance de nos

rues parisiennes…

Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Marie-Laure Millet / Ville de Paris Paris Plages à Paris Rendez-Vous