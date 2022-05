VISITE GUIDEE BERCY place du bataillon du pacifique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée du parc de Bercy et du village

Visite guidée autour du Parc de Bercy
3h – 13 Euros – Cycle de 5 dates

Il y a 6500 ans, le village de Bercy existait déjà ! ici furent trouvées les fameuses pirogues, le plus ancien vestige parisien à ce jour ; cette découverte exceptionnelle a inspiré la construction du parc et nous le rend lisible. L'esprit des lieux nous fera débuter notre visite près du Ministère des finances : à Bercy se trouvait l'hôtel particulier de l'Avare de Molière. Curieuse anticipation… Le parc de Bercy a pris la place des anciens entrepôts de vins aux portes de Paris. il recouvre trois jardins : la Grande Prairie aux vastes pelouses, les Parterres naturels dont une roseraie, une vigne, un potager et enfin son Jardin Romantique. Nous verrons que la conception de ce parc résolument contemporain par Bernard Huet débouche sur l'un des jardins les plus aboutis de Paris, dans lequel tous les détails sont au service d'un récit sous-jacent, invisible mais précis.

place du bataillon du pacifique
place du bataillon du pacifique
75012 Paris
Paris 12e Arrondissement
Paris

jeudi 3 septembre 2020 – 14h00 à 17h00

dimanche 6 septembre 2020 – 14h00 à 17h00

jeudi 10 septembre 2020 – 14h00 à 17h00

dimanche 13 septembre 2020 – 14h00 à 17h00

jeudi 17 septembre 2020 – 14h00 à 17h00

