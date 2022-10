Fête de la Coquille Saint-Jacques de Montmartre Paris, Place des Abbesses Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la Coquille Saint-Jacques de Montmartre Paris, Place des Abbesses, 21 janvier 2023, Paris. Fête de la Coquille Saint-Jacques de Montmartre 21 et 22 janvier 2023 Paris, Place des Abbesses place des Abbesses Paris, Place des Abbesses Place des Abbesses Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris Île-de-France La Fête de la coquille Saint-Jacques à Montmartre est une institution qu’aucun Parisien n’oserait rater. La part-belle est faite aux produits de la mer des Côtes d’Armor. Au programme, dégustations gratuites de Saint-Jacques à gogo et bien plus encore sur la place des Abbesses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T09:00:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris, Place des Abbesses Adresse Place des Abbesses Quartier de Clignancourt Ville Paris lieuville Paris, Place des Abbesses Paris Departement Paris

Paris, Place des Abbesses Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de la Coquille Saint-Jacques de Montmartre Paris, Place des Abbesses 2023-01-21 was last modified: by Fête de la Coquille Saint-Jacques de Montmartre Paris, Place des Abbesses Paris, Place des Abbesses 21 janvier 2023 Paris Place des Abbesses Paris

Paris Paris