Pour fêter l'arrivée de l'été : rendez-vous le 25 juin, Place de la Réunion, pour la 2e édition de la Galerie Ouverte

Samedi 25 juin, 11h00 Sur place Entrée libre

Artistes plasticiens et cafetiers mettent de l’ambiance

Si la Galerie Ouverte a vu le jour c’est à l’initiative de l’APLA (Association des Ateliers du Père Lachaise Associés) soutenue par la Mairie du 20e. Après le succès de la première édition le 19 mars, 3 autres rendez-vous sont prévus. Celui du 25 juin est celui de l’été. Deux autres suivront à l’automne et cet hiver.

La Place de la Réunion dans le 20e arrondissement est une place joyeuse et animée avec sa fontaine peinte en jaune au centre. Elle prendrad’autant plus un air de fête que les artistes et les cafetiers partageront l’espace. La Place aura ainsi un avant-goût de vacances avec ses terrasses et les artistes qui exposeront leurs créations en plein air. Au fil des stands, on pourra rencontrer des peintres, des sculpteurs, des photographes ou des graveurs faisant partie de l’APLA ou d’autres associations du 20e comme les artistes de Ménilmontant ou de Belleville. Une trentaine d’artistes plasticiens a répondu présent à l’occasion de cet événement.

Un regard autre

Voir des œuvres en dehors des galeries, permet de porter un autre regard et surtout d’échanger directement avec les artistes. Cela permet de mieux appréhender les créations, d’approcher des techniques et des pratiques artistiques ou de comprendre les sources d’inspiration. L’art se dévoile au fil de la conversation. Pour les artistes, cette manifestation est formatrice également car ils doivent expliquer leurs œuvres, la révéler en quelque sorte.

Depuis 34 ans, les Ateliers du Père Lachaise Associés participent activement à la vie artistique locale. Ils ouvrent leurs ateliers à l’occasion de leurs « Journées Portes Ouvertes » en mai et en décembre et accueillent ainsi des milliers de visiteurs venus de Paris et d’Ile-de-France. Ils se mobilisent à l’occasion de la « Nuit Blanche » en octobre et participent à des expositions collectives comme celle du « Festival au Carré » au Pavillon Carré de Baudouin.

Informations pratiques

Site internet : http://www.apla.fr

Les 2 autres rendez-vous :

– Samedi 24 septembre 2022

– Samedi 10 décembre 2022

Place de la Réunion 75020 Paris Quartier de Charonne

samedi 25 juin – 11h00 à 19h00