8e édition de la Galerie d’Artistes Ouverte (GAO) Place de la Réunion Paris, 9 décembre 2023, Paris.

8e édition de la Galerie d’Artistes Ouverte (GAO) Place de la Réunion Paris Samedi 9 décembre, 11h00

2023-12-09 11:00 Organisée quatre fois par an, à chaque saison, la GAO est née en 2022 à l’initiative des artistes du Père-Lachaise Associés. Samedi 9 décembre, 11h00 1

La Galerie d’Artistes Ouverte souhaite donner la parole aux artistes de l’arrondissement en leur offrant la possibilité d’exposer sur la Place de la Réunion. D’autres associations locales sont invitées à participer telles que celles de Belleville (AAB) et de Ménilmontant (AdM). Chaque artiste crée sa propre galerie en plein air et rencontre les habitants du quartier qui ne sont pas toujours familiarisés avec l’art.

« En faisant descendre l’art dans la rue, nous le rendons plus accessible, plus vivant. Il faudra encore un peu de temps pour que la GAO s’ancre dans le quartier mais nous sommes heureux qu’elle anime cette place et séduise tous les publics » se réjouit Laurence Prat, photographe et responsable de la GAO.

Une performance artistique à 15h

Chaque GAO est le théâtre d’une performance artistique qui vient surprendre les visiteurs. En décembre, l’artiste plasticienne et créatrice sonore, Marion Castor, proposera une création sonore de 15 minutes autour de sons enregistrés au Vietnam entre 2011 et 2019. Des plages musicales Ambient sous des atmosphères de campagnes et de villes vietnamiennes transporteront le public dans la culture et les coutumes de ce pays.

Place de la Réunion Place de la réunion 75020 Quartier de Charonne Paris 75020