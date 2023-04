Entre-Temps Pigment Gallery Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Première exposition perso. de Peter Briggs à PIGMENT PARIS, présentant des sculptures à partir dequel l'artiste interroge, la manière dont la manipulation de la matière devient un concept entre-temps. 20 avril – 25 mai

Vernissage le jeudi 20 avril, de 18h30 à 21h30

Visible du mercredi au dimanche, de 11h à 19h Du 20 avril au 31 mai 2023, PIGMENT PARIS présente l’exposition personnelle de Peter Briggs (1950), Entre Temps sous le commissariat de Lorenzo Barone. Il s’agit de la première exposition personnelle de l’artiste franco britannique à PIGMENT PARIS, présentant des sculptures en verre argenté, des bronzes et des céramiques, à partir desquel le s l’artiste interroge, à travers une synesthésie tactile et visuelle, la manière dont la manipulation de la matière devient un concept entre -tmps. Pigment Gallery Paris 23 rue du roi de sicile, 75004, Paris Quartier Saint-Gervais Paris 75004

