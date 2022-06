Paris Philex 2022, le salon du timbre, de l’écrit et de la collection Paris Expo – Hall 5.1 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Paris Philex 2022, le salon du timbre, de l’écrit et de la collection Paris Expo – Hall 5.1, 23 juin 2022, Paris. Du jeudi 23 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

samedi

de 10h00 à 17h00

jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Le Salon Paris-Philex 2022 marque le retour des grandes expositions philatéliques françaises ! Des animations autour du timbre, de l’écrit et de la collection pour tous les publics !

– Découvrez une vente aux enchères philatéliques. – Testez en avant-première la visite immersive dans l’Imprimerie française des timbres-poste ! – Participez à la construction d’une mosaïque géante en briques LEGO (R) pilotée par « Les Briques en Folie » – Participez à un spectacle entre atelier théâtre et atelier d’écriture ; et jouez à un Escape Game Adphile autour de l’environnement. – Apprenez les gestes de premiers secours avec les Fédérations des Sapeurs-pompiers de France. – Assistez à un atelier calligraphie mail-art en remontant au temps de Toutankhamon… – De Napoléon à La Fontaine, en passant par Harry Potter ou Smiley, la Monnaie de Paris présente ses collections les plus emblématiques pour les numismates confirmés et le Grand Public. – Des pépites à découvrir ! Trésors philatéliques, Marianne, cartes postales rares, laissez-vous surprendre sur le stand du Musée de La Poste – Échangez avec des experts pour les 150 ans de la carte postale en France et les 50 ans du code postal à 5 chiffres. – L’association l’Art du Timbre Gravé présente les œuvres de nombreux artistes graveurs et créateurs de timbres qui dédicaceront leurs dernières réalisations. – L’Académie de Philatélie animera des conférences le 25 juin avec remises de prix et interventions d’experts. Paris Expo – Hall 5.1 Porte de Versailles 75015 Paris Contact : https://www.lecarredencre.fr/timbre/paris-philex-2022/ https://fr-fr.facebook.com/toutsurletimbre/ https://fr-fr.facebook.com/toutsurletimbre/ https://www.lecarredencre.fr/timbre/paris-philex-2022/

copyright Paris Philex 2022

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Paris Expo - Hall 5.1 Adresse Porte de Versailles Ville Paris lieuville Paris Expo - Hall 5.1 Paris Departement Paris

Paris Expo - Hall 5.1 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paris Philex 2022, le salon du timbre, de l’écrit et de la collection Paris Expo – Hall 5.1 2022-06-23 was last modified: by Paris Philex 2022, le salon du timbre, de l’écrit et de la collection Paris Expo – Hall 5.1 Paris Expo - Hall 5.1 23 juin 2022 Paris Paris Expo - Hall 5.1 Paris

Paris Paris