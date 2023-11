Le Voisin de et avec Benoît Turjman – Le Gymnase, Paris PETIT THEATRE DU GYMNASE, 24 décembre 2023, PARIS.

Le Voisin de et avec Benoît Turjman – Le Gymnase, Paris PETIT THEATRE DU GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-12-24 à 17:30. Tarif : 27.3 à 27.3 euros.

La Compagnie des Sais présente MimeTout publicà partir de 8 ansDurée : 1h15—————-LE VOISIN« Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à côté de chez vous ! » Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis… En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage, comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour. Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort… heureux ! Il est une révélation du mime en France. Formé à l’Ecole Marcel Marceau, Benoît Turjman a joué dans « Je vous trouve très beau » d’Isabelle Mergault (César du Meilleur 1er Film 2007). Il est l’artiste invité de Pierre Niney dans l’émission « LOL: qui rit, sort ! » Il fait partie de la distribution de la série Netflix à succès « Emily in Paris », de la série « Le Monde de Demain » et il a été doublure cascade de Rowan Atkinson dans « Les Vacances de Mr Bean ». Après plusieurs tournées nationales et internationales, « Le Voisin » s’installe à Paris au Théâtre du Gymnase. Un bijou unique en son genre par un artiste hors du commun ! Conception et Jeu – Benoît TURJMANCréation Lumière – Maxime BOITEUXCréation Costume – Johanna LAVORELScript Doctor – Cédric MARCHALChorégraphies – Audrey DA SOIS, Benoît TURJMAN DISTINCTIONSLAURÉAT 2018 du Fonds SACD Humour/One Man Show2022 PRIX DU JURY – Ecully2021 PRIX DU JURY & PRIX DU PUBLIC – Bourges2021 MEILLEURE MISE EN SCÈNE – Les Sables d’Olonne2019 LAURÉAT– Sin Compañia Festival (Venezuela) Meilleure Vidéo – Meilleur Interprète2018 2e COUP DE CŒUR – Huningue– Festival Compli’Cité2017 SUCCÈS AVIGNON OFF2017 PRIX DU JURY – Sélestat2017 PRIX DU JURY – St-Raphaël2015 PRIX DU PUBLIC – LyonFestival National des Humoristes 2016 – Tournon “ On y court ! ” – La Tribune de Lyon“ Jubilatoire ” – Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ La relève de l’art silencieux ” – Le Progrès“ Un artiste hors du commun ” – Le Petit Bulletin“ Up-coming star of modern mime in France ” – Divaldeni Noviny (Rép. Tchèque) Avec le soutien du Fonds SACD Humour/One Man Show Réservation PMR : 01 42 46 79 79 Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle Le Voisin de et avec Benoît Turjman Le Voisin de et avec Benoît Turjman

PETIT THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris

27.3

EUR27.3.

