100 % Marianne PETIT THEATRE DU GYMNASE, 19 avril 2023, PARIS. 100 % Marianne PETIT THEATRE DU GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-04-19 à 19:30 (2023-04-19 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros. LE POMPON (Licence: 2-1066734) PRESENTE CE SPECTACLE 100 % Marianne Peut-on rire avec la laïcité ? Oui, c’est possible !Après avoir revisité les droits de la femme avec « Et pendant ce temps, Simone veille ! », la troupe du Pompon s’empare avec humour de la laïcité. D’absurdités en sottises, d’extravagances en perspicacité, trois enseignantes farfelues vont tenter de faire tourner en bourrique Marianne la directrice de l’établissement. Une démonstration laïque ébouriffante à hurler de rire. Une pièce de Corinne Berron et Hélène Serres.Interprétée par : Jihane Benlahcen, Marie Montoya, Nathalie Portal, Hélène Serres Placement libre Durée : 80 minutesInformations pratiques :Réservation PMR : 01 42 46 79 79 100% MARIANNE 100% MARIANNE Votre billet est ici PETIT THEATRE DU GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris 35.0

