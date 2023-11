Eldorado 1528 – Théâtre Montparnasse, Paris PETIT MONTPARNASSE, 8 novembre 2023, PARIS.

Eldorado 1528 – Théâtre Montparnasse, Paris PETIT MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00. Tarif : 22.0 à 35.5 euros.

THEATRE MONTPARNASSE (LIC.1-1006452) PRESENTE CE SPECTACLE ELDORADO 1528 d’Alexis MONCORGÉmise en scène Caroline DARNAY scénographie Morgane BAUX – costumes Colombe LAURIOT PREVOST – lumières Denis KORANSKY – musique Romain TROUILLET – assistant chorégraphe Nicolas VAUCHERGenre : Théâtre contemporainAu printemps 1528, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca est un conquistador parmi d’autres qui s’apprête à débarquer en Floride, pour y trouver la mythique cité d’Eldorado. L’expédition est un fiasco et se termine par un naufrage. Huit ans plus tard, Alvar réapparaît de l’autre côté du continent, au Mexique. Presque nu, à la tête d’une escorte de près de mille indiens, il est méconnaissable. Que s’est-il passé ? Comment a-t-il fait pour survivre seul en plein monde amérindien, et surtout, qu’a-t-il vu ? Embarquez sur les traces de Cabeza de Vaca, pour l’histoire la plus extraordinaire de l’exploration du continent américain ! PREMIÈRE LE 7 SEPTEMBRE 2023Offre découverte du 7 au 14 septembre : -50%Réservation PMR : 0143228305 Eldorado 1528 Eldorado 1528

PETIT MONTPARNASSE PARIS 31, rue de la gaité Paris

