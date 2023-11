Marika Hackman + Guest PETIT BAIN, 15 avril 2024, PARIS.

Marika Hackman + Guest PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2024-04-15 à 20:00 (2024-04-15 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 L’énigmatique chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste et productrice Marika Hackman dévoile les détails de son quatrième album studio « Big Sigh », qui sortira le 12 janvier chez Chrysalis Records. Big Sigh » – le « disque le plus difficile » que Marika ait jamais réalisé – est, comme son titre l’indique, une sorte de libération. C’est un mélange édifiant de tristesse, de stress et de désir, mais surtout – et surtout – de soulagement. Marika a également partagé son nouveau single « Hanging », un titre qui traite de la fin d’une relation dans un état d’hébétude délicat et dissociatif, jusqu’à ce qu’il se termine dans un fracas de gémissements de banshee et de guitares grunge. Hanging’ incarne les thèmes opposés de l’album à venir : le contraste entre le bruyant et le silencieux, le frottement entre l’industriel et le pastoral, et l’innocence de l’enfance contre les réalités névralgiques de l’âge adulte. Marika s’exprime ainsi sur le single : « Hanging est une réflexion sur une relation difficile passée et sur la façon dont on peut se piéger soi-même dans une situation où l’on est incapable de passer à l’étape suivante de sa vie. La phrase ‘yeah you were a part of me, i’m so relieved it hurts’ décrit à quel point il est toujours douloureux de rompre, même si ce n’est pas la bonne chose à faire. » Marika Hackman Marika Hackman

Votre billet est ici

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

17.8

EUR17.8.

Votre billet est ici