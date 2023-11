Casey + Guest PETIT BAIN, 9 avril 2024, PARIS.

Casey + Guest PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2024-04-09 à 20:00 (2024-04-09 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Lorsque Casey a annoncé qu’ils mettaient un terme à leur carrière en 2019, on a eu l’impression d’une disparition prématurée. Leurs deux albums complets – Love Is Not Enough en 2016 et Where I Go When I Am Sleeping en 2018 – avaient fermement établi le quintette gallois comme l’un des groupes les plus excitants de la scène alternative britannique en quelques années seulement. Environ quatre ans plus tard, le groupe est de retour, non seulement à guichets fermés lors de sa première réapparition sur scène, mais aussi avec de nouvelles chansons en main. Il suffit d’écouter les nouvelles chansons pour se rendre compte que le groupe n’a pas à s’inquiéter de l’intégrité de sa nouvelle vision créative, ni de l’investissement émotionnel qu’il y consacre. La nouvelle musique est la quintessence de Casey, des histoires à cœur ouvert qui dégoulinent du même genre de douleur et de traumatisme qui ont défini le groupe depuis le début. Car les chansons de Casey ne se contentent pas de reproduire les sentiments qui les inspirent, elles les incarnent. Et cela n’a pas changé. Aujourd’hui, après une première tournée américaine très réussie et leur dernier single » Puncture Wounds to Heaven « , le groupe a annoncé des dates en tête d’affiche au Royaume-Uni et en Europe pour le début de l’année 24, ainsi qu’un concert au Impericon Festivals, avec la promesse d’une annonce imminente de leur prochain album. Casey Casey

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

19.8

EUR19.8.

