Filter + Guest PETIT BAIN, 17 mars 2024, PARIS.

Filter + Guest PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 19:00 (2024-03-17 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

GARMONBOZIA (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) PRESENTE : ce concert. GARMONBOZIA présente FILTER + GUEST. Avec plus de 30 ans de carrière, Richard Patrick est un producteur musical aux diverses facettes. Premier guitariste de tournée de NINE INCH NAILS, il fonde FILTER en 1993, à son départ de NIN. Il s’implique également dans de nombreux projets parallèles comme le projet ARMY OF ANYONE, un supergroupe qu’il orchestre avec Dean et Robert DeLeo de STONE TEMPLE PILOTS et Ray Luzier de KORN. Il compose également des musiques de films, produit, écrit, enregistre et collabore avec d’autres musiciens dans tous les genres musicaux. FILTER c’est 7 albums studio et des morceaux devenus des classiques du genre, « Hey Man Nice Shot », « Take a Picture » ou encore « Where Do We Go from Here » et « American Cliché ». Les américains préparent leur très attendu nouvel album « The Algorithm », dont la sortie est prévue en 2023 via Golden Robot Records ! Accès personnes à mobilité réduite : 01 80 48 49 81 Filter Filter

Votre billet est ici

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici