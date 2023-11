Release Party Carmen Sea PETIT BAIN, 2 décembre 2023, PARIS.

Release Party Carmen Sea PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 19:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Fondé en 2019 et inspiré de sonorités allant de Lysistrata à BRUIT≤ en passant par The Psychotic Monks, le quatuor parisien CARMEN SEA propose un projet de post-rock impulsif et énergique naviguant aisément entre les genres, porté par un violon virtuose aux sonorités singulières.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

