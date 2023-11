Jim Jones All Stars + Guest PETIT BAIN, 25 novembre 2023, PARIS.

Jim Jones All Stars + Guest PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Le JIM JONES ALL STARS est le nouveau groupe de Jim Jones – leader de Thee Hypnotics, The Jim Jones Revue et Jim Jones & The Righteous Mind. Rien ne peut arrêter Jim Jones dans sa marche implacable à la recherche du Saint-Graal du rock’n’roll. Avec The Righteous Mind en hiatus à cause du confinement, Jim Jones a créé le All Stars comme un véhicule pour non seulement revenir sur scène, mais aussi pour revigorer son Mojo en plongeant dans la soupe primordiale de ses influences. Rejoint par Gavin Jay et Elliot Mortimer de The Jim Jones Revue, le groupe compte 2 saxophonistes et promet des grooves rock’n’roll infectieux, et une puissance soul foudroyante. Jim Jones Jim Jones

Votre billet est ici

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici