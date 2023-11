Calibro 35 + Guest PETIT BAIN, 18 novembre 2023, PARIS.

Calibro 35 + Guest PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Actif depuis 2008, Calibro 35 jouit d’une réputation mondiale en tant que groupe indépendant le plus cool. Au cours de leurs quinze années de carrière, ils ont été samplés par Dr. Dre sur son album Compton, Jay Z, The Child of lov & Damon Albarn ; ils ont partagé des scènes dans le monde entier avec des artistes tels que Roy Ayers, Muse, Sun Ra Arkestra, Sharon Jones, Thundercat et Headhunters et, en tant que musiciens ils ont collaboré avec, entre autres, PJ Harvey, Mike Patton, John Parish, Stewart Copeland et Nic Cester (The Jet). Nic Cester (The Jet). Décrit par le magazine Rolling Stone comme « la chose la plus fascinante, rétro – maniaque et et la plus authentique qui soit arrivée à l’Italie ces dernières années », Calibro 35 compte des aficionados du monde entier, y compris des fans VIP tels que Dj Food (Ninja Tune), Mr Scruff et Huey Morgan (Fun Lovin’ Criminals). Calibro 35 Calibro 35

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

24.2

EUR24.2.

