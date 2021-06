« Paris, personnage de roman » Rencontre avec Antoine Compagnon le samedi 19 juin à 17h15 Vedettes du Pont-Neuf, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Né en 1950 à Bruxelles, Antoine Compagnon est professeur et historien de la littérature française. Il a enseigné à la Sorbonne et à l’université Columbia de New York. Il est depuis 2006 professeur au Collège de France, chaire de Littérature française moderne et contemporaine : histoire, critique, théorie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Le Démon de la théorie, Les Antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Baudelaire l’irréductible, Les Chiffoniers de Paris, Un été avec Pascal, La Classe de rhéto…. FLÂNERIE : _Paris est au coeur du roman français de Rabelais à Virginie Despentes, en passant par Balzac, Eugène Sue, Colette, Modiano… Quel écrivain ne s’est pas mesuré à Paris? Au long de la Seine, on évoquera quelques-uns d’entre eux, sans oublier quelques poètes des environs, tels Nerval ou Baudelaire._

Réservation sur le site internet « Les vedettes du Pont-Neuf », le prix d’une place adulte est de 15€ et le prix d’une place enfant est de 10€

Aux côtés d’Antoine Compagnon, nous allons découvrir les écrivains et les poètesde Paris.

Vedettes du Pont-Neuf 1 Square du Vert-Galant Paris Paris 1er Arrondissement Paris



