Paris Haim Isaacs chante Joni Mitchell péniche anako Paris, 21 novembre 2023T 20:30, Paris. Haim Isaacs chante Joni Mitchell péniche anako Paris Mardi 21 novembre, 20h30 Le Quartet Joni Mitchell fait escale à la Péniche Anako le mardi 21 novembre avec special guest Matthieu Beaudin. Mardi 21 novembre, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/les-bruleurs-de-ponts/evenements/haim-isaacs-chante-joni-mitchell Né à New York, grandi à Jérusalem, j’ai découvert Joni à 15 ans. Mon frère dit que je suis né ce jour-là. La nuit, je rêvais d’elle. Le jour, arpentant les collines de Jérusalem, de Jéricho et de Bethlehem, j’ai chanté ses chansons comme des songlines aborigènes.

Paris. Aujourd’hui, je célèbre Joni avec ce quartet de jazz. Les univers sonores sont très personnels, des polyphonies vocales foisonnent. Entre les chansons je raconte les aventures de H, jeune ado à Jérusalem dans les années soixante-dix, envouté par Joni. Haim Isaacs voix

Frédéric Reynier piano, percussions

Jules Lefrançois batterie, tuba, chœurs

Yann-Lou Bertrand contrebasse, trompette, chœurs

