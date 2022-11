Marc Desaubliaux en dédicace à la paroisse Saint-Augustin Paroisse Saint-Augustin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marc Desaubliaux en dédicace à la paroisse Saint-Augustin Paroisse Saint-Augustin, 2 décembre 2022 14:00, Paris. 2 – 4 décembre Sur place Entrée libre https://www.marc-desaubliaux.fr/

Marc Desaubliaux, auteur du roman phénomène « Un été anglais », dédicacera ses ouvrages à la paroisse Saint-Augustin à Paris du 2 au 4 décembre 2022 de 14h à 18h. Marc Desaubliaux, fervent catholique et auteur du roman phénomène « Un été anglais », dédicacera ses ouvrages à la paroisse Saint-Augustin à Paris du 2 au 4 décembre 2022 de 14h à 18h. C’est le monde de la littérature qui s’associe à l’église catholique pour cet événement inédit. Pendant ces trois jours et à l’occasion de la fête paroissiale, nous avons le plaisir de vous inviter à rencontrer l’auteur. Toutes les recettes des ventes de livres seront reversées à la paroisse afin de soutenir leurs actions. • Lieu : Paroisse Saint-Augustin – 8 avenue César Caire, 75008 Paris.

• Date : 2,3,4 décembre 2022 de 14h à 18h. L’auteur

Marc Desaubliaux est né à Paris le 13 avril 1953. Sa carrière littéraire commence à vingt-six ans. C’est en 1979 qu’il écrit « Journal du désespoir », une œuvre comme un autoportrait remarquable et sincère. Peu de temps après sa première œuvre, il fait la connaissance de Robert Sainz, directeur de publication chez un grand éditeur parisien et romancier lui-même. Une autre rencontre sera déterminante dans son choix de devenir écrivain, celle avec Bruno Gay-Lussac, avec qui il partagera quelques conversations qui resteront gravées à jamais dans sa mémoire. Habité alors par un besoin vital d’écrire, il sera l’auteur de trois ouvrages, « La fin du parti royaliste 1889-1890 » (essai) et « Le messager » (roman historique), où il aura l’occasion d’écrire sur sa passion pour l’histoire ainsi que « Monsieur mon passé », où il s’essaie avec succès au récit. C’est à la fin de l’écriture de sa cinquième œuvre, un roman « Les caves de Saint-Louis, au début ce n’était qu’un jeu » qu’il se décidera enfin à donner un véritable élan à sa carrière.

Ses deux romans à succès « Deux garçons sans histoire » en 2014, « Le dernier des Montcornet » en 2018, seront suivis par le phénomène « Un été anglais » en 2020, et « Un homme sans volonté » en 2022. Il dévoilera prochainement son nouveau roman « Marceline ou le monde des autres » le 26/11/22 aux éditions des auteurs des livres. Site de l’auteur : https://www.marc-desaubliaux.fr/

Site de la paroisse Saint-Augustin : https://www.saintaugustin.net/ Paroisse Saint-Augustin 8 avenue César Caire, 75008 Paris 75008 Paris Quartier de l’Europe vendredi 2 décembre – 14h00 à 18h00

samedi 3 décembre – 14h00 à 18h00

dimanche 4 décembre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paroisse Saint-Augustin Adresse 8 avenue César Caire, 75008 Paris Ville Paris lieuville Paroisse Saint-Augustin Paris

Paroisse Saint-Augustin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marc Desaubliaux en dédicace à la paroisse Saint-Augustin Paroisse Saint-Augustin 2022-12-02 was last modified: by Marc Desaubliaux en dédicace à la paroisse Saint-Augustin Paroisse Saint-Augustin Paroisse Saint-Augustin 2 décembre 2022 14:00 Paroisse Saint-Augustin Paris

Paris