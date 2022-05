Visite guidée Ménilmontant paris square Belleville-Telegraphe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée Ménilmontant paris square Belleville-Telegraphe, 2 août 2020 14:00, Paris. Dimanche 2 août 2020, 14h00 Sur place 3h environ. 13 Euros. Chaussures de marche ou de sport, masques et distance sociale conseillés. https://www.lesparisdld.com/2020/07/nouvelle-visite-guidee-menilmontant.html, contact@lesparisdld.com, 0627019936 Ménilmontant, est un point culminant de Paris. Nous descendrons la haute courtille jusqu’au métro Ménilmontant. Visite Guidée Ménilmontant Descente de la Haute Courtille Ménilmontant, mais oui madame, est un point culminant de Paris. Du coup, Claude Chappe y installa son télégraphe sans fil en 1794, celui qui annonça la victoire de Fleurus. Il culminait dans l’immense propriété de l’aristocrate révolutionnaire Lepeletier de Saint-Fargeau que nous imaginerons en début de visite, puis nous descendrons la haute courtille jusqu’au métro Ménilmontant.

C’est ici que se réfugièrent la communauté des Saint-Simoniens, pour perpétuer la pensée du maître : « Je vais dire ce qui se fera, comment cela se fera, par qui cela se fera ». un comité exécutif européen était chargé de guider la civilisation dans le siècle du progrès. Ce sont aussi sur ces hauteurs que la commune de Paris termina sa course lors de la semaine sanglante en 1871. Nous croiserons l’église Notre dame des Otages qui témoigne encore de ce passé controversé.

Cette descente bucolique s’effectuera en suivant tant que possible l’ancien cours des eaux de Belleville. Sur le chemin, nous rencontrerons le parc de Belleville qui rappelle par sa verdure les joyeux coteaux d’autrefois chantés par Maurice Chevalier et Charles Trenet. paris square Belleville-Telegraphe 46-56 Rue du Télégraphe paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris dimanche 2 août 2020 – 14h00 à 17h00

