NFT News. Florent BOISARD l'inventeur des Bottles : ART is the ANTIDOTE

1 – 7 novembre

https://opensea.io/collection/florentboisard, https://www.instagram.com/florentboisard/

NFT News…Florent BOISARD l'inventeur des Bottles : ART is the ANTIDOTE

Florent BOISARD

Cet artiste a lancé au début du mois collection en série limitée 2000 max.

Chaque bouteille de la série est réalisée par l’artiste FLORENT BOISARD une par une.

L’artiste a réalisé ces bouteilles numériques en y ajoutant le visuel d’un de ses tableaux peinture aérographe acrylique sur toile.

Puis le 13 octobre il a eu l’idée de mettre dans une de ses bouteilles une photo de lui pour faire sa demande en mariage via un NFT..

Jamais un NFT n’as été créé spécialement pour une demande… Du jamais vu sur la blockchain!

Ce NFT exceptionnel est en vente sur open Sea. https://opensea.io/collection/florentboisard

