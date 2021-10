Paris Paris Paris Les NFTs sont ils une nouvelle forme d’art ou juste du trading financier? Notre analyse et interview de l’artiste FLORENT BOISARD … Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les NFTs sont ils une nouvelle forme d’art ou juste du trading financier? Notre analyse et interview de l’artiste FLORENT BOISARD … Paris, 25 octobre 2021 08:00, Paris. 25 – 31 octobre Sur place art2courbe06@yahoo.com, https://opensea.io/collection/florentboisard Nous avons demandé son ressenti à l’artiste FLORENT BOISARD qui vient de lancer sa première collection NFT sur Open Sea https://opensea.io/collection/florentboisard Les NFTs sont ils une nouvelle forme d’art ou juste du trading financier? Notre analyse et notre interview de l’artiste FLORENT BOISARD … -Le CryptoPunk Zombie #6275 vendu pour 3,89 millions de dollars… Puis revendu quelques heures plus tard à 5,12 millions de dollars.

-Un singe Mutant numéro 7990 vendu 1.5 ETH ( 5564 euros) revendu trois mois après 55 ETH ( 204 027 euros) soit une augmentation de de 3500% , un rendement spectaculaire que la bourse n’offre pas, le “Lou de Wall Street” lui même s’est lancé dans l’aventure NFT.

Mais qu’en est-il de l’aspect artistique du NFT ?

En parcourant Open Sea la plus grande place de marché NFT, nous avons constaté que les NFTS les plus chers ne sont pas forcément des NFTs aux qualités artistiques remarquables, des jetons représentant de simples flèches s’échangent bien plus cher que des œuvres de qualités graphiques …

Nous avons demandé son ressenti à l’artiste FLORENT BOISARD qui vient de lancer sa première collection NFT sur Open Sea https://opensea.io/collection/florentboisard Pour lui les nouveaux collectionneurs d’art NFTs sont avant tout des financiers, ils cherchent à sélectionner une œuvre encore a bas prix dont le potentiel est élevé.

Pour cela il faut que l’artiste ait une certaine renommée , un parcours et que l’on parle de lui, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial .

En conclusion, la bourse s’avère beaucoup moins rentable à court terme que les NFTs ,ces dernières étant de plus accessibles aux néophytes. Paris Paris Paris Paris lundi 25 octobre – 08h00 à 23h59

mardi 26 octobre – 00h00 à 23h59

mercredi 27 octobre – 07h30 à 14h00

mercredi 27 octobre – 15h00 à 23h59

jeudi 28 octobre – 07h30 à 23h59

vendredi 29 octobre – 07h30 à 22h29

vendredi 29 octobre – 22h29 à 07h30

samedi 30 octobre – 12h30 à 23h59

dimanche 31 octobre – 07h30 à 15h00

dimanche 31 octobre – 15h00 à 23h59

Détails Heure : 08:00 - 23:59 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Ville Paris lieuville Paris Paris