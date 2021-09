Paris Paris Paris Jacques Cassard, un cousin de Surcouf à redécouvrir entre écologie et grandeur nature Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

La construction d'une halle aux blés, accessible depuis le bord de Seine, fut décidée en 1763. Conçu par Nicolas Le Camus de Mézières sur un plan circulaire, le bâtiment comprenait deux galeries concentriques ouvertes sur l'extérieur par vingt-quatre arcades, surmontées d'un vaste grenier vouté. Il accueillit le commerce du blé jusqu'en 1873, puis fut réaménagé pour accueillir la Bourse de commerce de Paris à partir de 1889. Moins connu que son cousin Surcouf, le corsaire Jacques Cassard, fut chargé en 1710 par le secrétaire d'État Pontchartrain de protéger des convois de blé venant de Tunisie vers la France menacée de famine. Le petit age glaciaire du XVIIe siècle sévissait sous l'Ancien régime avec une succession d'hiver glacial et d'été pourri. Le froid atteignait -25 °C en rase campagne et il gelait dans les chaumières. L'adversité corsaire permit de venir en aide à cette crise de subsistance. Et nourrir la créativité littéraire de Jules Verne. Cette visioconférence sera l'occasion de débattre du parallélisme étonnant entre ces deux personnages. En 1905, année de la mort de l'écrivain, son dernier roman : "L'Invasion de la mer", est consacré à l'utopie des bâtisseurs d'une seconde Méditerranée en plein Sahara. L'énorme évaporation produite par le soleil saharien, poussée par les vents du Sud vers les crêtes élevées de l'Aurès, irait s'y résoudre en pluies, y créer des sources, y ramener la fertilité qui faisait jadis des plateaux de Sétif le grenier de Rome. Philippe Auguste avait établi les Halles de Paris aux Champeaux : les blés de la plaine de Luzarches y arrivaient par la route, et ceux de la Brie dans des bateaux qui abordaient au port au Blé, au pied de l'hôtel de ville. Mais le quartier était l'objet d'une cohue permanente qui compliquait l'acheminement des grains. Pour assurer une meilleure efficacité au commerce du blé — qui formait, au XVIIIe siècle, le principal objet d'étude des économistes — on envisagea de construire une nouvelle halle aux blés. Depuis longtemps, les terrains de l'ancien hôtel de Soissons, que guettaient les créanciers du prince de Carignan, avaient été identifiés comme particulièrement propices à cet usage en raison de leur proximité avec la Seine, par où circulaient les bateaux chargés de grains.

