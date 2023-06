Viva Technology 2023 Paris Expo Porte de Versailles Paris, 14 juin 2023 09:00, Paris.

Viva Technology 2023 Paris Expo Porte de Versailles Paris 14 – 17 juin

14 – 17 juin

Participez au plus grand événement technologique et startup d’Europe !

Les principales startups, investisseurs, dirigeants et médias de 146 pays seront présents à VivaTech. Rejoignez-nous à Paris pour 4 jours d’accélération des affaires, de networking et d’inspiration.

1 800 startups exposantes

Rencontrer des milliers de startups révolutionnant le secteur. Trouvez le matériel ou le logiciel pour votre entreprise et rencontrez la startup qui deviendra bientôt votre prochain partenaire.

3 scènes avec 350 conférenciers de renommée mondiale

Rencontrez des conférenciers les plus inspirants au monde. Les dirigeants tech, les décideurs, les chercheurs et les fondateurs donnent leur avis sur les sujets les plus remarquables d’aujourd’hui.

300 innovations

Découvrez les dernières innovations. Des drones de passagers volants, des roues sans air et des plantes qui produisent de l’électricité. Tout est à explorer !

Trouvez votre tribu

Rencontrer les bonnes personnes au bon moment est la façon dont les conversations commencent, les idées naissent et les partenariats sont établis. Trouvez vos collaborateurs grâce à l’espace de réseautage sur notre plateforme numérique, lors d’événements parallèles tout au long de la semaine ou dans des aires de réseautage dédiées dans le hall.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris