Paris Paris Event Center Paris L’appellation Cognac au Paris Cocktail Festival Paris Event Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’appellation Cognac au Paris Cocktail Festival Paris Event Center, 3 octobre 2021 08:00, Paris. 3 et 4 octobre Sur place Entrée libre Les visiteurs pourront y découvrir le Cognac dont la richesse aromatique permet de multiples modes de consommation : purs, en cocktail ou encore en accord avec des mets Accès réservé aux professionnels le lundi Les visiteurs pourront y découvrir le Cognac dont la richesse aromatique permet de multiples modes de consommation : purs, en cocktail ou encore en accord avec des mets, les cognacs sont une source intemporelle d’inspiration pour les barmans et les chefs.

Une sélection de cognacs sera proposée sur le festival, grâce aux maisons de Cognac :

Cognac Domaine du Chêne

Cognac Grosperrin

Cognac Moonshadow

Cognac Normandin-Mercier

Cognac Park

Cognac Planat

Cognac Tiffon Alors que la consommation de cocktail ne cesse de progresser, en France comme à l’étranger, l’appellation Cognac (stand n°21) sur l’espace « Cognac », en partenariat avec le bar à cocktails « Bambou »* à Paris, entend valoriser les cocktails, historiques ou actuels, à base de Cognac. L’équipe présente proposera ainsi de déguster des recettes de cocktails maison élaborées spécialement pour l’occasion. Paris Event Center 20 avenue de la porte de la Villette 75019 Paris Paris dimanche 3 octobre – 08h00 à 20h00

lundi 4 octobre – 08h00 à 20h00

Détails Heure : 08:00 - 20:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Event Center Adresse 20 avenue de la porte de la Villette Ville Paris lieuville Paris Event Center Paris