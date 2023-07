Regroupement de structures labellisées « LEAD » Corps Européen de Solidarité Paris Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Regroupement de structures labellisées « LEAD » Corps Européen de Solidarité 11 – 14 décembre Paris Sur inscription

L’Agence Erasmus+ Jeunesse & Sport organise le prochain regroupement des structures labellisées « LEAD » du 11 au 14 décembre 2023 à Paris (arrivée lundi soir, départ jeudi midi).

Cet évènement sera l’occasion de prendre connaissance des nouveautés du programme en 2024, d’analyser la progression de son label Lead via le monitoring (analyse des forces et points d’amélioration, l’évolution de la matrice des compétences, le rapport de progression, etc). Le regroupement vous permettra d’échanger entre pairs et avec les membres de l’équipe CES.

Dans le contexte de la revue à mi-parcours du programme CES 21-27 , des temps d’échanges seront organisés afin de recueillir vos avis sur les forces et faiblesses du programme actuel (objectifs, priorités, modalités de mise en œuvre et de financement, valeur-ajoutée européenne) et identifier vos attentes sur la prochaine programmation.

Le programme et les informations relatives à l’organisation vous seront communiqués ultérieurement.

Vous pouvez vous inscrire ICI (une seule personne par structure) avant le 29 septembre 2023.

L’agence couvre les frais d’hébergement/restauration et de formation.

Pour le transport aller/retour, l’Agence se charge de réserver vos billets (sur la base du tarif SNCF 2ème classe ou tarif APEX). Les transports locaux restant à votre charge.

Le regroupement se déroulera à Paris. Le lieu exact sera communiqué dès la rentrée.

Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/regroupement-des-structures-lead-2023-1688135811 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/regroupement-des-structures-lead-2023-1688135811 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T00:00:00+01:00 – 2023-12-11T23:59:00+01:00

2023-12-14T00:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

Rencontre professionnelle