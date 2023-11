Cocktail Recrutement à Paris : décrochez un emploi ! Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Cocktail Recrutement à Paris : décrochez un emploi ! Paris Paris, 7 décembre 2023T 18:30, Paris. Cocktail Recrutement à Paris : décrochez un emploi ! Paris Paris Jeudi 7 décembre, 18h30 Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Alors vous êtes au bon endroit ! Jeudi 7 décembre, 18h30 1

https://job.wiz.bi/nfS8K Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Alors vous êtes au bon endroit ! Le Crédit Agricole Ile de France, en collaboration avec WIZBII, organise un Cocktail Recrutement afin d’agrandir leur équipe et trouver les personnes correspondantes aux postes proposés. Pour participer, c’est juste ici : https://job.wiz.bi/nfS8K, la préinscription est gratuite et obligatoire (attention les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ). Voici la liste des postes à pourvoir : Conseiller bancaire H/F

Voici la liste des postes à pourvoir :
Conseiller bancaire H/F
Conseiller patrimonial H/F

Le principe : un événement qui permet de rencontrer les recruteurs du Crédit Agricole Ile de France dans une ambiance décontractée. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut déjà vous dire que c'est un endroit d'exception situé à Paris !

