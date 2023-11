MALAGASY GOSPEL à Paris (75) / Saint Ouen (93) PARIS Paris, 5 novembre 2023, Paris.

MALAGASY GOSPEL à Paris (75) / Saint Ouen (93) Dimanche 5 novembre, 10h00, 17h00 PARIS

La musique du Gospel Malagasy (groupe de 12 adolescentes malagasy, parrainées par le chanteur KILEMA) est une ode à la vie, mélangeant les influences musicales malagasy, africaines et occidentales.

Le groupe sera en Europe du 3 novembre au 4 décembre et se produira en France, Monaco et l’Espagne. Le but de la tournée est de promouvoir les échanges interculturels et de partager les joies et les peines des membres du groupe avec un public plus large ainsi que les actions de Bel Avenir à travers ses projets sociaux. Les adolescentes et Harris sont impatients de faire découvrir leur passion et leur message de paix et d’espoir à un public européen.

–

Un événement anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

PARIS Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-eau-de-coco/evenements/malagasy-gospel-tournee-2023 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/madagascar-musiques-net-agenda/events/malagasy-gospel-et-kilema-en-tournee-france-monaco-andorre-et-espagne-en-novembredecembre-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T20:00:00+01:00

MADAGASCAR