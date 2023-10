JAZZYCOLORS Paris Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Depuis 21 ans, Jazzycolors vous fait vibrer auson du meilleur du jazz international.

A chaqueédition nous essayons de vous surprendre envous accueillant notamment dans des lieuxnouveaux tout en gardant un ancrage dans les Centres culturels étrangers parisiens. Ce festival est une vraie fête du jazz et de lamusique du monde. Toujours au plus près de notre mission, le FICEP souhaite vous présenterle meilleur du jazz du monde. Que de chemin parcouru depuis la création de Jazzycolors par le Centre tchèque de Paris en 2003. Pendant un mois et demi, et à travers 22concerts, vous pourrez découvrir des artistes de jazz talentueux et de renommée internationale.

Le succès et la continuité de Jazzycolors ne seraient pas possible sans laqualité de programmation des différentscentres et instituts culturels étrangers à Paris, et sans le soutien infaillible de nos partenaireset soutiens, le Ministère de la Culture, la Ville de Paris, la Sacem, et TSF JAZZ, le Citizen Jazz et le HAJDE.

Retrouvons-nousdans les salles pour en profiter !

