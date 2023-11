ELLA RABESON à Paris (75) PARIS Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Avec sa voix d’une grande authenticité, Ella Rabeson étonne par la qualité de ses prestations et par sa présence scénique. Son impressionnant répertoire compte notamment George Gershwin, Cole Porter, Jérôme Kern, Count Basie et Duke Ellington, et passe du Swing au Blues en passant par la Bossa Nova.

02.11 – « les jeudis du Jazz » aux Deux Magots 75006

03.11 – au 1905 75004

09.11 – au Prunier Victor Hugo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

2023-11-09T19:15:00+01:00 – 2023-11-09T22:15:00+01:00

