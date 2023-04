Paris Design Week 8 rue Chaptal, 7 septembre 2023, Paris.

Du 3 au 10 septembre, Paris devient la capitale du design avec la Paris Design Week, le prolongement grand public, urbain et festif de l’incontournable salon professionnel Maison & Objet..

2023-09-07 à ; fin : 2023-09-16 . .

8 rue Chaptal Maison et objet

Paris 75009 Paris Île-de-France



From 3 to 10 September, Paris becomes the capital of design with Paris Design Week, the general public, urban and festive extension of the unmissable Maison & Objet trade show.

Del 3 al 10 de septiembre, París se convierte en la capital del diseño con la Paris Design Week, prolongación pública, urbana y festiva de la ineludible feria Maison & Objet.

Vom 3. bis 10. September wird Paris mit der Paris Design Week zur Hauptstadt des Designs. Die Paris Design Week ist die öffentliche, urbane und festliche Fortsetzung der unumgänglichen Fachmesse Maison & Objet.

Mise à jour le 2023-04-07 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France