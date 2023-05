18e Festival des Cultures Juives Paris, 15 juin 2023 20:00, Paris.

« Itinérances » Jeudi 15 juin, 20h00 1

Pour sa 18e édition proposée du 15 au 29 juin sous le thème « Itinérances », le Festival des cultures juives 2023 présentera cette année une quarantaine d’événements pluridisciplinaires et des créations inédites, originales et pour certaines inattendues (concerts, expositions, théâtre, projections, rencontres, visites …) grâce à une trentaine de partenaires et lieux emblématiques de la Capitale.

Comme chaque année, un événement inaugure la programmation avec, cette fois, l’Orchestre arabo-andalou de Fès, accompagné du cantor de renommée internationale Emile Zrihan, pour un concert unique à la Salle Gaveau. Parmi les têtes d’affiches de cette édition 2023, les musiciens : Noëmi Waysfeld, Gilad Ephrat Ensemble ; de jeunes représentants de la scène internationale Musiques du Monde : NeoKlez, Nomad, Assafir, Kalistrio ; ou les itinérances de grandes figures littéraires : Romain Gary, Joseph Kessel et Victor Hugo.

Paris Paris Paris Paris