Gratuit sur inscription (6 places). Transport et repas à la charge des participants. RDV gare Versailles Rive Droite.

Visites du quartier chinois et de la bibliothèque François Mitterrand PARIS paris Paris Paris Île-de-France Visite guidée animée par Annabelle Sans. Le rendez-vous est à la gare Versailles Rive Droite.

Le triangle d’or délimité par les avenues de Choisy, d’Ivry et la rue de Tolbiac constitue le temple du made in china à Paris. Ce Chinatown s’est développé dans les années 70 avec les premières vagues d’immigration asiatique : fuyant la situation politique en Asie du Sud-Est, les réfugiés ont choisi le 13ème arrondissement en raison du nombre de logements disponibles qu’il y avait ici à l’époque.

Le site François Mitterrand de la BnF est composé de deux bibliothèques : une bibliothèque tous publics et une bibliothèque de recherche. Des espaces en libre accès permettent de profiter de lieux de travail hors salle de lecture et de visiter librement le bâtiment.

Les quatre tours en forme de livre ouvert délimitent le pourtour de l’esplanade. Elles abritent sept étages de bureaux protégés par des volets de bois mobiles et onze étages de magasins.

