Concours TFOU Animation – Edition 2023 Paris, 12 février 2023, Paris.

« SE MOQUER, C’EST TRICHER ; ÊTRE GENTIL, C’EST BIEN JOUÉ ! »

Pour cette 9e édition, les participants pourront déployer leur créativité et leur talent afin de sensibiliser les enfants aux dangers du harcèlement scolaire et aux vertus de la gentillesse autour du slogan « SE MOQUER, C’EST TRICHER ; ÊTRE GENTIL, C’EST BIEN JOUÉ ! ». Les autrices et auteurs participants devront écrire le scénario d’un film d’1 minute 30 secondes maximum, destiné à une population mixte d’enfants de 6 à 10 ans. Ce film devra raconter une histoire forte, offrant une promesse de divertissement, dans un traitement original et fantaisiste, en cohérence avec la ligne éditoriale et le ton humoristique et espiègle de TFOU.

Le scénario lauréat sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, des partenaires du concours : TF1 INITIATIVES, l’association ENFANCE MAJUSCULE et la société de production DANDELOOO.

Quand ? Dépôt jusqu’au 12 février 2023.

Pour Qui ? Tout scénariste / réalisateur.rice d’animation.

Quel Prix ? À l’occasion de la remise du Prix TFOU d’ANIMATION qui se déroulera le mardi 14 mars 2023, le lauréat recevra un prix d’un montant de 2 100 € bruts dotés par la SACD. La production du film sera assurée cette année encore par le producteur Dandelooo. Elle sera soutenue financièrement par le groupe TF1 et la SACD, à hauteur de 20 000 euros.

Conditions de participation : Dossier de candidature à envoyer à tf1jeunesse@tf1.fr



