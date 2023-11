L’Odyssée Lumineuse – Parc Floral, Paris PARC FLORAL DE PARIS, 28 novembre 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 17:30. Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.Tarif enfant de 3 à 12 ans inclus.L’Odyssée Lumineuse Parc Floral – ParisUne aventure familiale à ciel ouvert.A la tombée de la nuit, un monde secret et merveilleux s’offre aux promeneurs : 1000 Sculptures d’animaux, de dragons, de fleurs, de forêts magiques, aux proportions humaines ou gigantesques s’illumineront à la nuit tombée. Vous avez toujours rêvé de vivre la magie des aurores boréales sans vous rendre dans le grand nord ?Eh bien nul besoin d’aller jusqu’en Laponie finlandaise ou en Islande pour les admirer, L’Odyssée Lumineuse va vous permettre d’assister à ce fabuleux spectacle et de percer le mystère de ce phénomène naturel et éphémère. L’Odyssée Lumineuse L’Odyssée Lumineuse

PARC FLORAL DE PARIS
Route de la Pyramide Paris

Paris

13.0

EUR13.0.

