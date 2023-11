PARADOX MUSEUM PARIS PARADOX MUSEUM PARIS, 8 novembre 2023, PARIS.

Gratuit pour les moins de 3 ans Venez, explorez, vivez une expérience unique, et créez vos propres souvenirs ! Paradox Museum Paris est un espace où toutes les expositions sont conçues pour vous faire réfléchir. Paradox Museum offre une expérience visuelle, sensorielle et éducative unique. C’est l’endroit idéal, inhabituel et passionnant pour tous les âges, où rien n’a de sens et où tout est pourtant totalement réel.Avec plus de 90 expositions étonnantes inspirées des paradoxes, le Paradox Museum Paris est un lieu d’expérimentation pour tous les sens qui combine le monde de la science, de l’art et de la perception humaine. Le Paradox Museum Paris vous invite à défier la réalité, à repenser et, surtout, à créer votre propre histoire grâce aux expositions interactives. Après avoir parcouru l’ensemble du musée, les visiteurs peuvent s’arrêter à la boutique et au Paradox café pour une pause détente et partager leurs expériences. Les points forts • Une visite pour tous les âges • Une expérience visuelle et éducative unique • 90 expériences étonnantes inspirées des paradoxes • Des souvenirs à partager avec des photos spectaculaires • Flagship du groupe Paradox avec 1700 m2 de visite sur 3 niveaux • 1h30 de visite Informations pratiques :En métro : A 100 mètres des lignes 3, 7 et 8. Station Opéra. A 250 mètres de la ligne 9. Station Richelieu-Drouot. A 250 mètres de des RER A et E. Station Havre-Caumartin. En bus : Le musée est accessible avec les lignes 21, 32, 45, 66, 68, 72, 73.

