L’événement festif et engagé pour se retrouver et construire joyeusement la ville de demain 3 jours de musique, stand-up, animations à foison, activités ludiques et sportives, ateliers autour des gestes éco-citoyens pour mettre du vert dans le gris et retisser du lien entre citadins. Un festival pour toute la famille

Accès libre et gratuit sur les espaces activités Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris Contact : https://paris-paradis.leparisien.fr/programmation/

