L’Oiseau Paradis Dîner- Spectacle / Saison 2024 PARADIS LATIN. Un spectacle à la date du 2024-10-10 à 19:30 (2024-01-03 au ). Tarif : 175.0 à 200.0 euros.

Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Pré-Show à 19h30, Dîner à 20h, un spectacle par soir à 21h30. Durée du spectacle : 1h30 Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. Un programme époustouflantPré-show musical et dîner 19h30 : Vous êtes accueillis par les danseurs de la troupe dans une mise en scène saisissante: immersion totale dans une atmosphère unique, surréaliste et surprenante.20h00 : Un dîner de qualité élaboré par Guy Savoy 3* Michelin est servi. Les artistes entraînent l’audience dans un monde féérique et dans une ambiance très parisienne. Une chanteuse à la voix exceptionnelle évolue dans la salle mythique du Paradis Latin. Spectacle 21h30 : Début du spectacle. La nouvelle revue « L’Oiseau Paradis » se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles technologies. 23h20 : Fin du spectacle Fermeture hebdomadaire les mardis MENUSSoirée Gustave EiffelCarte Automne/Hiver 2023-2024 Signée par le Chef Guy SavoyLe pâté en croûte « tout volaille-veau » à la pistache, la betterave en condimentou Le Colors Paradis (saumon fumé, crème raifort, purée de brocolis, œufs de saumon et sabayon au beurre fumé)ou Velouté de champignons, « chou-fleur-noisette », comté croustillant Saumon façon « Koulibiac », beurre blanc au gingembre (filet de saumon, riz, épinards et œufs bio cuits à l’étouffée en pâte feuilletée)ou La Cocotte « bœuf-carottes » (paleron cuit au vin rouge, servi bien fondant avec des carottes cuites dans le jus de bœuf)ou Multicolore de légumes, œuf parfait et parmesan French Kiss (saveur exotique, sorbet ananas combawa, insert mangue passion, biscuit cuillère, enrobage chocolat noir)ou La Poire dans le Coing (ganache montée à la poire, insert pâte de coing, biscuit sablé) 1/2 Eau Minérale + 1/2 Vin Rouge + 1/4 ChampagneSoirée PrestigeCarte Automne/Hiver 2023-2024 Signée par le Chef Guy SavoyTerrine de foie gras, condiment « butternut-kumquat », melba de painou Œuf cocotte, châtaignes et émulsion ou Tourteau-Avocat en fine gelée de crustacés, tuile à l’encre de seiche Dos de lieu jaune aux épices douces, topinambour, beurre blanc infusé de coriandre, saveur torréfiéeou Médaillons de lotte, légumes et safran « comme une bourride »ou Le Paradis Wellington « servi-saignant » (filet de bœuf, duxelles de champignons de Paris, cecina) Infiniment Citron par Pierre Hermé (crème au citron, chair de citron à vif, citron confit, crème légère au citron, sablé au citron, gelée de citron, glace au citron, biscuit macaron)ou Plaisir Sucré par Pierre Hermé (initiation de goûts, de textures et de températures autour du chocolat au lait et de la noisette) 1/2 Eau Minérale + 1/2 Vin Rouge + 1/4 Champagne Déroulé : 19h30 pré-show & dîner -21h30 Début du Spectacle – 23h00 Grand Final & Ballons INFORMATIONS PRATIQUES• Accès handicapés• Arrivée conseillée à partir de 19h30. • Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate• Métro Ligne 7 Jussieu ou Ligne 10 Cardinal Lemoine Paradis Latin

PARADIS LATIN PARIS 28 rue Cardinal Lemoine Paris

