Mon Premier Cabaret pour toute la Famille PARADIS LATIN, 25 février 2024, PARIS.

Mon Premier Cabaret pour toute la Famille PARADIS LATIN. Un spectacle à la date du 2024-02-25 à 13:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 50.0 à 70.0 euros.

Kamel Ouali, un des plus célèbres chorégraphes et metteurs en scène français, s’associe à Walter Butler, producteur ambitieux du Paradis Latin afin de proposer pour la Première fois au MONDE, un Cabaret spécialement pensé pour les petits et les grands. Trop longtemps concentré sur un public majoritairement adultes, tous deux, relèvent le défi d’adapter la magie et l’univers du Cabaret pour tout le monde. Mon Premier Cabaret est un spectacle familial et participatif où les enfants, ainsi que les adultes y découvrent la fantaisie du Cabaret, l’énergie de l’humour Burlesque et la joie de participer à un show. Une troupe de 25 artistes qui Dansent, Chantent, Apparaissent et Disparaissent ! Une histoire où les héros sont autant sur scène que dans la salle. La salle mythique du Paradis Latin résonne aux rythmes des tubes internationaux et s’habille de ses plus beaux décors. Rêve ou Réalité, c’est aussi ça l’esprit Cabaret ! Mon Premier Cabaret est LE spectacle « du Jamais-Vu ». Préparez-vous à vivre une expérience unique qui restera à jamais gravée dans vos mémoires ! AU PROGRAMME : DES CIRCASSIENS, DE LA MAGIE, DE LA DANSE, DU CARTOON, DES EFFETS SPÉCIAUX SURPRENANTS, DU CHANT ET DE L’HUMOUR. Des musiques originales qui accompagnent à la perfection des tableaux plus féeriques, les uns que les autres. FESTIF, INÉDIT et INTERACTIF, mon premier cabaret est un spectacle, à couper le souffle, spécialement pensé et adapté à TOUTE LA FAMILLE. HORAIRES Tous les Mercredis, Samedis et Dimanches & tous les jours pendant les vacances scolaires (hors mardis) 13h30 à 14h15 : Accueil par les Artistes et Installation en Salle 14h15 : Spectacle « Mon Premier Cabaret » 15h45 : Fin du spectacle et départ Ce spectacle est sans repas. Les clients auront néanmoins la possibilité d’acheter des boissons sur place. Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. TARIFS selon placement dans la salle • Catégorie 1 : 70€ • Catégorie 2 : 60€ • Catégorie 3 : 50€ INFORMATIONS PRATIQUES • Heure d’arrivée conseillée : 13h30 • Accès handicapés • Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate • Métro Ligne 7 Jussieu ou Ligne 10 Cardinal Lemoine Paradis Latin Paradis Latin

PARADIS LATIN PARIS 28 rue Cardinal Lemoine Paris

