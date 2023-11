L’Oiseau Paradis – Déjeuner et goûter spectacle PARADIS LATIN Catégorie d’Évènement: Paris L’Oiseau Paradis – Déjeuner et goûter spectacle PARADIS LATIN, 21 janvier 2024, PARIS. L’Oiseau Paradis – Déjeuner et goûter spectacle PARADIS LATIN. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 12:00 (2024-01-21 au ). Tarif : 140.0 à 140.0 euros. Paradis Latin Paradis Latin Votre billet est ici PARADIS LATIN PARIS 28 rue Cardinal Lemoine Paris 140.0

EUR140.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu PARADIS LATIN Adresse 28 rue Cardinal Lemoine Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville PARADIS LATIN latitude longitude 48.84795254740836;2.3530898698494034

PARADIS LATIN PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/