Depuis le 2 mai 2019 le Paradis Latin présente “L’Oiseau Paradis”, une nouvelle revue mise en scène par le célèbre chorégraphe Kamel Ouali. Dans une ambiance surréaliste et surprenante le spectacle se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles technologies. • Une trentaine d’artistes, comédiens, chanteurs et attractions internationales se produisent sur scène. • Près de 500 costumes ont été créés par la maison de Couture « On aura tout vu ».• Les décors sont signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéra, comédie musicale et théâtre. Une revue et un service de qualité vous garantissent une expérience unique et inoubliable dans le plus Parisien des Cabarets.Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de la capitale Le célèbre Cabaret Parisien se situe au cœur de Paris, à quelques pas de Notre Dame et du Panthéon.Durée du spectacle : 1h30 Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. DEJEUNER EIFFEL à 12h00 Tout le canard comme un pâté en croûte *** Pavé de Saumon à l’unilatéral, Risotto & Edamame ou Blanquette de Veau & Petits Légumes de Saison *** Saint-Marcellin, noix torréfiées et canneberges *** Palet Chocolat Apéritif du Paradis Latin ½ Bouteille d’Eau Minérale ½ Bouteille de Vin * ¼ Bouteille de Champagne * Arrivée 12h00 Pré Show & Déjeuner 12h30 Spectacle 14h00 – fin 15h45 GOUTER SPECTACLE à 13h30Mini chausson aux pommes, Madeleine et Chouquette ¼ Bouteille de Champagne * ou 2 boissons sans alcoolArrivée Goûter 13h30Spectacle 14h00 – fin 15h45INFORMATIONS PRATIQUES• Accès handicapés• Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate• Métro Ligne 7 Jussieu ou Ligne 10 Cardinal Lemoine Paradis Latin Paradis Latin

PARADIS LATIN PARIS 28 rue Cardinal Lemoine Paris

