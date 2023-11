L’Oiseau Paradis Dîner- Spectacle PARADIS LATIN, 12 novembre 2023, PARIS.

L’Oiseau Paradis Dîner- Spectacle PARADIS LATIN. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 19:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 175.0 à 200.0 euros.

Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Pré-Show à 19h30, Dîner à 20h, un spectacle par soir à 21h30. Durée du spectacle : 1h30 Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. Un programme époustouflantPré-show musical et dîner 19h30 : Vous êtes accueillis par les danseurs de la troupe dans une mise en scène saisissante: immersion totale dans une atmosphère unique, surréaliste et surprenante.20h00 : Un dîner de qualité élaboré par Guy Savoy 3* Michelin est servi. Les artistes entraînent l’audience dans un monde féérique et dans une ambiance très parisienne. Une chanteuse à la voix exceptionnelle évolue dans la salle mythique du Paradis Latin. Spectacle 21h30 Début du spectacle. La nouvelle revue « L’Oiseau Paradis » se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles technologies. 23h15: Fin du spectacle Fermeture hebdomadaire les mardis MENUSÀ consulter sur le site du Paradis Latin.Déroulé : 19h30 pré-show & dîner -21h30 Début du Spectacle – 23h00 Grand Final & Ballons INFORMATIONS PRATIQUES• Accès handicapés• Arrivée conseillée à partir de 19h30. • Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate• Métro Ligne 7 Jussieu ou Ligne 10 Cardinal Lemoine Paradis Latin Paradis Latin

PARADIS LATIN PARIS 28 rue Cardinal Lemoine Paris

